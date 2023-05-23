الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية بمنطقة العامرية

زراعة الإسكندرية
"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية

عقدت مديرية الزراعة بالإسكندرية، الاثنين، مؤتمر المحاصيل الصيفية، بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بالإسكندرية - منطقة النهضة الزراعية بالعامرية، بحضور عدد من قيادات مديرية الزراعة بالإسكندرية، ومهندسي مديرية الزراعة بالإسكندرية وجمهور المزارعين بالمنطقة، واستضاف المؤتمر كوكبة من أساتذة مركز البحوث الزراعية.

وافتتح الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، المؤتمر، موضحًا أهمية الدورة الزراعية وعدم تفتيت الأرض إلى مساحات صغيرة، لأن هذا التقسيم يؤدي إلى تدهور الزراعة، وزيادة انتشار الآفات والإصابات من محصول لآخر وتوحيد الزراعات يسهل عملية المكافحة والحصاد.

وأشاد باتجاه الدولة نحو الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة كما هو الحال بالنسبة لمحصول القمح الذي يعود بالفائدة على المزارع المصري والدعم المستمر من الدولة للفلاح.

كما أكد على الدور المهم للإرشاد الزراعى من خلال زراعة الحقول الاسترشادية والتوعية من خلال الندوات والدورات الإرشادية على الأصناف المناسبة لنوع التربة للحصول على أعلى إنتاجية.

ثم تناول الدكتور بسيوني زايد - أستاذ الأرز بقسم بحوث الأرز سخا - كفر الشيخ، الحديث عن أهم التوصيات الخاصة بزراعة الأرز الجاف على مياه الصرف الزراعي، وأهم الاصناف التي تتحمل ملوحة التربه والجفاف: جيزة 179 ، جيزة 183، جيزة 178، هجين مصر 1، سخا سوبر 300، سخا 104، وطرق زراعة الأرز الجاف، والمبيدات التي تستخدم في مكافحه الحشائش.

وتحدثت الدكتورة  مها بلبع، رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بالنوبارية، عن أهمية محصول الذرة الشامية والمعاملات الزراعية للوصول لأعلى إنتاجية مع هجن البحوث، والتعريف بها وتوفير الحقول الإرشادية والتوعية لدودة الحشد وطرق مكافحتها.

ثم تحدث الدكتور أنور عوض الملاح، باحث بقسم بحوث تكثيف المحصول بمركز البحوث الزراعية، عن توعية المزارعين بضرورة رفع كفاءة استغلال الأرض من خلال اتباع نظم تحميل المحاصيل مثل تحميل السمسم على القطن والصويا على الذرة الشامية، وذلك يهدف إلى تقليل الفجوة الزيتية في مصر.

وتم الاستماع إلى جميع الأسئلة والمشاكل التي عرضها المزارعين على المنصة، والإجابة على جميع الاستفسارات.

"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية
"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية
"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية
"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية
مديرية الزراعة بالإسكندرية مؤتمر المحاصيل الصيفية الزراعات التعاقدية الندوات والدورات الإرشادية الذرة الشامية المزارعين

الأكثر قراءة

"كهرباء الإسكندرية": 1.4 مليار جنيه تكلفة توصيل التيار لمدينة مشارف العامرية

لا يفوتك هذا المساء|أبطال فيلم "البعبع": مزيج من الأكشن والكوميدي.. ونقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

مهرجان الموسيقى العربية.. مصادر تكشف لـ"الدستور" كواليس اجتماع دار الأوبرا لحل "أزمة النجوم"

سقوط تشكيل عصابى بحوزته كمية من الحشيش والهيروين بالإسماعيلية

"نساء معلقات".. حكايات من دفتر الطلاق الشفهي في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس