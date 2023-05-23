"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية بمنطقة العامرية

عقدت مديرية الزراعة بالإسكندرية، الاثنين، مؤتمر المحاصيل الصيفية، بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بالإسكندرية - منطقة النهضة الزراعية بالعامرية، بحضور عدد من قيادات مديرية الزراعة بالإسكندرية، ومهندسي مديرية الزراعة بالإسكندرية وجمهور المزارعين بالمنطقة، واستضاف المؤتمر كوكبة من أساتذة مركز البحوث الزراعية.

وافتتح الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، المؤتمر، موضحًا أهمية الدورة الزراعية وعدم تفتيت الأرض إلى مساحات صغيرة، لأن هذا التقسيم يؤدي إلى تدهور الزراعة، وزيادة انتشار الآفات والإصابات من محصول لآخر وتوحيد الزراعات يسهل عملية المكافحة والحصاد.

وأشاد باتجاه الدولة نحو الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة كما هو الحال بالنسبة لمحصول القمح الذي يعود بالفائدة على المزارع المصري والدعم المستمر من الدولة للفلاح.

كما أكد على الدور المهم للإرشاد الزراعى من خلال زراعة الحقول الاسترشادية والتوعية من خلال الندوات والدورات الإرشادية على الأصناف المناسبة لنوع التربة للحصول على أعلى إنتاجية.

ثم تناول الدكتور بسيوني زايد - أستاذ الأرز بقسم بحوث الأرز سخا - كفر الشيخ، الحديث عن أهم التوصيات الخاصة بزراعة الأرز الجاف على مياه الصرف الزراعي، وأهم الاصناف التي تتحمل ملوحة التربه والجفاف: جيزة 179 ، جيزة 183، جيزة 178، هجين مصر 1، سخا سوبر 300، سخا 104، وطرق زراعة الأرز الجاف، والمبيدات التي تستخدم في مكافحه الحشائش.

وتحدثت الدكتورة مها بلبع، رئيس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بالنوبارية، عن أهمية محصول الذرة الشامية والمعاملات الزراعية للوصول لأعلى إنتاجية مع هجن البحوث، والتعريف بها وتوفير الحقول الإرشادية والتوعية لدودة الحشد وطرق مكافحتها.

ثم تحدث الدكتور أنور عوض الملاح، باحث بقسم بحوث تكثيف المحصول بمركز البحوث الزراعية، عن توعية المزارعين بضرورة رفع كفاءة استغلال الأرض من خلال اتباع نظم تحميل المحاصيل مثل تحميل السمسم على القطن والصويا على الذرة الشامية، وذلك يهدف إلى تقليل الفجوة الزيتية في مصر.

وتم الاستماع إلى جميع الأسئلة والمشاكل التي عرضها المزارعين على المنصة، والإجابة على جميع الاستفسارات.

"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية

"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية

"زراعة الإسكندرية" تعقد مؤتمر المحاصيل الصيفية