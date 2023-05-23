الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تجارة طنطا" تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة والأربعين

احتفال كلية التجارة
احتفال كلية التجارة جامعة طنطا

نظمت كلية التجارة جامعة طنطا، حفل تخريج الدفعة الـ49،  والتي تحمل اسم الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الواحد، أستاذ الإحصاء بالكلية، لمرحلة البكالوريوس دور مايو 2022، ومرحلة الدراسات العليا الأكاديمية، وذلك بالتزامن مع احتفال كلية التجارة جامعة طنطا بيوبيلها الذهبي، وبرعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبدالهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووجه الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التهنئة للطلاب الخريجين، وأولياء أمورهم باعتبارهم من زرعوا هذا النجاح، مؤكدًا على ضرورة الاستزادة من العلم واستكمال الدراسات العليا بالكلية، متمنيًا لجميع الخريجين دوام النجاح والتفوق .

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد حسين، أن تنظيم الجامعة لحفلات التخرج إنما هو إظهار لكم الحب والاعتزاز والفخر بأبنائنا الطلاب، كما تقدم بالتحية والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على جهدهم المبذول طوال فترة الدراسة ودورهم المحوري الهام في تخريج أجيالًا رفعت اسم الكلية والجامعة عاليًا.

وأعرب الدكتور هاني الشامي، عميد الكلية،  عن سعادته بالاحتفال بتخريج دفعة جديدة للكلية، مشيرًا إلى أن اليوم يوم حصاد ما تم زراعته وغرسه بالطلاب خلال سنوات الدراسة، ويجني فيه الطلاب وذويهم ثمار كفاحهم وتعبهم، موضحًا أن الكلية  تحرص على تكريم علمائها باستمرار، فالحفل اليوم سيكون منصة لتكريم من فقدناهم في هذا العام من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين والعاملين فهم ذخر الكلية وركائزها التي تعلي من شأنها.

كلية تجارة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة الـ الامم المتحدة بالتزامن إحتفالها بيوبيلها

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