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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة إنبي

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة إنبي غدًا في الدوري الممتاز.

خاض اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب وفقرات بدنية في الجيم، وذلك في بداية فقرات المران الجماعي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرة تدريبات بدنية وفنية.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وشهدت حماسًا وتركيزًا بين الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

وعن غياب برونو سافيو عن حساباته قال كولر: برونو تعرض لإصابة مرتين أبعدته عن أجواء المباريات في ظل الضغط الذي يواجهه الفريق. وفي بعض الأحيان يحتاج اللاعب للقتال من أجل الحصول على فرصته، ولكنه غير مستبعد من حساباتي، فهذا غير صحيح بالمرة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له شهر يونيو المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب على ملعبه بالقاهرة، فيما ستكون مباراة العودة بالمغرب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي ٢-٢ في جنوب إفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض

الوداد المغربي برونو سافيو مارسيل كولر مران الأهلي منافسات الدوري الممتاز

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