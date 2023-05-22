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محافظات

العثور على جثة سيدة داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

عثر قبل قليل، أهالي عزبة شعير التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، علي جثة سيدة داخل ترعة المحمودية، وتمكنوا من استخراج الجثمان ووضعه علي شاطئ الترعة وإخطار شرطة النجدة لمباشرة التحقيقات وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد عثور أهالي عزبة شعير علي جثة سيدة طافيه بترعة المحمودية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين انتشال الأهالي جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها وترتدي جلباب أسود وليس معها ما يثبت هويتها، وتم وضع الجثمان على شاطئ الترعة، وتم معاينة البلاغ وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة، وجاري المتابعة لحين التوصل إلى هوية السيدة وتسليم الجثمان إلى ذويها.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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