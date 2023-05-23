فى شهر التوعية بالصحة النفسية.. أمراض نفسية تصيب المراهقين

المراهقة هي مرحلة حرجة في حياة الإنسان، تترافق مع تغيرات جسدية ونفسية واجتماعية، قد تؤثر على صحة ورفاهية المراهق. من بين هذه التغيرات، تبرز الاضطرابات النفسية التي تشكل تحدياً كبيراً للمراهقين وأسرهم والمجتمع بأسره.



وفى شهر التوعية بالصحة النفسية، يرصد خبراء بموقع "mind and body" أشهر الاضطرابات النفسية التي تصيب المراهقين وكيف يمكن التعامل معها والوقاية منها.



20% من المراهقين يعانون من اضطراب نفسي:

أكدت احصائيات أن نحو 20 في المائة من المراهقين يعانون من اضطراب نفسي، فالانتحار ثاني سبب للوفاة بينهم بعد حوادث الطرق.



هناك عدد من الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على المراهقين، ولكن بعضها أكثر شيوعًا من غيره، أبرز هذه الاضطرابات هي الاضطرابات العاطفية، مثل القلق والخوف والاكتئاب والهلع والرهاب الاجتماعي والوسواس القهري.



الاضطرابات السلوكية التخريبية، مثل نقص الانتباه وفرط الحركة والغصب والعناد، بالإضافة إلى اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي.



كما أن اضطراب الذهان: مثل الهلوسة والأوهام، من أشهر المشكلات النفسية التي يمكن أن تصيب المراهقين، بالإضافة إلى اضطراب تعاطي المخدرات مثل الإدمان على المخدرات أو الكحول.



وأوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه يجب على المراهق أن يحصل على دعم نفسي وعائلي ومجتمعي، وأن يستشير طبيبًا أو أخصائيًا نفسيًا إذا كانت حالته تستدعي ذلك.



كما يجب على المراهق أن يتبع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنوم الكافي وممارسة الرياضة والتخلص من التوتر.

وأكدت "عبد السلام"، أن هناك عدة أسباب وعوامل قد تسبب الاضطرابات النفسية عند المراهقين، منها التغيرات الهرمونية والتي تحدث في هذه المرحلة وتؤثر على المزاج والعواطف والسلوك.



كما أن التغيّرات البيولوجية والجسدية، أحد أسباب زيادة نسب الاضطرابات النفسية بين المراهقين، التي تشمل نمو الجسم والهوية الجنسية والتغيرات في الشهية والنوم.



وأشارت إلى أن العوامل الوراثية قد تزيد من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية لدى المراهق، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لهذه الاضطرابات.

