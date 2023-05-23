الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار مواد البناء وأهمها سعر الحديد والأسمنت التي ترتفع معدلات البحث عنها لرصد آخر تحديث لأسعارها كمواد أساسية في عملية البناء.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023
 

نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.
 

أسعار الحديد اليوم

حديد عز 40,500 جنيه
حديد بشاى 39,700 جنيه
حديد العتال 39,500 جنيه
حديد عطية 39,400 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
حديد المراكبى 39,500 جنيه
حديد المصريين 39,500 جنيه
حديد الكومى 39,300 جنيه
حديد المعادى 39,300 جنيه
حديد بيانكو 39,000 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
حديد مصر ستيل 39,000 جنيه
 

أسعار الأسمنت اليوم  

أسمنت المسلح 2,050 جنيها
أسمنت النصر 2,010 جنيهات
أسمنت وادي النيل 1,880 جنيها
أسمنت المخصوص 1,990 جنيها
أسمنت العسكري 1,880 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيها
أسمنت حلوان 1,990 جنيها
أسمنت السهم 1,890 جنيها
أسمنت السويدي 2,060 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيها
أسمنت الممتاز 2,055 جنيها
أسمنت السويس 2,040 جنيها
أسمنت المعلم 1,910 جنيهات
أسمنت تايتان 2,020 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيها
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,770 جنيها
أسمنت المصري 2,040 جنيها
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيها
أسمنت المنيا 1,940 جنيها
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات
أسمنت البرج 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 2,020 جنيها
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,870 جنيها
أسمنت الصرح 2,030 جنيها

 

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

الكندوز البلدى بـ230 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

 

 

أسعار الطوب اليوم 
 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1400 جنيه 

 

أسعار الرمل والزلط اليوم  

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 مترا مكعب 210 جنيهات

 

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الطاقة الأمريكية EIA: انخفاض أسعار النفط الخام للنصف الثاني من عام 2023 ولعام 2024

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انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

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