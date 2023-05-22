محافظ أسوان: إعداد ملف متكامل للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هناك جهود متواصلة تبذلها أجهزة المحافظة لإعداد ملف متكامل لفوز أسوان بلقب “عاصمة السياحية العربية لعام 2024”، وأنه من أبرز بنود إعداد الملف هو التنوع البيولوجى، لهذا فإنه بالتوازى مع تطبيق منظومة التحول الرقمى لمواكبة التقدم التكنولوجى يتم الاعتماد على النظم البيئية الصحية والنابضة بالحياه للحصول على المياه والغذاء والأدوية والملابس والوقود والمآوى والطاقة، وهذا يفرض علينا احترام ثروتنا البيولوجية وحمايتها إصلاحها.

لفت المحافظ إلى أن الملف سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى ، وخاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن، وأيضًا الصيد والسفارى، ومراقبة الطيور، ومهرجان سينما أفلام المرأة، والثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية.

وأطلقت وزارة البيئة على منصات التواصل الاحتفال بيوم 22 مايو بإعتباره هو اليوم الدولى للتنوع البيولوجى حيث يرتكز موضوعه هذا العام على النحو التالى" من الإتفاق إلى العمل.. إعادة بناء التنوع البيولوجى"وقامت الوزارة بعرض فيديوهات وتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجى، وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة لحماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليهاوأن شعار هذا العام يعطى لنا الأمل من جديد فى التناغم مع الطبيعة، ليبنى على نتائج مؤتمر الأطراف الخامس عشر بعد قيادة كندا الناجحة فى المشاركة فى الاستضافة والتوسط فى إتفاق عالمى فى مؤتمر الأطراف الخامس عشر فى ديسمبر فى 2022 وحان الوقت لنهج شامل للمجتمع بأكمله للوصول إلى أهدافنا الطموحة لحماية الطبيعة.

فيما يهدف إطار كونمينغ - مونتريال العالمى للتنوع البيولوجى التاريخى إلى حماية طبيعة العالم ، ووقف فقدان التنوع البيولوجى ، وعكس إتجاهه بحلول عام 2030 لوضع الطبيعة على طريق الإنتعاش بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن تقدم البلدان خطط التنفيذ الخاصة بها إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر فى عام 2024، وتوافق على ذلك هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لحماية الطبيعة.