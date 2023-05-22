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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد: "الحوار الوطني" خلق حالة من التفاعل والتنشيط خاصة بالشق السياسي

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن الأحزاب السياسية يجب أن تقدم نفسها وأن تجذب الأفراد لعضويتها، لأن المواطن لن ينضم لكيان لايعرفه.

أضافت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من ضمن مطالب الأحزاب هو الاتاحة للترويج لأنفسهم بالإعلام. 

الحوار الوطني تشكيلة أوسع من الممثلين في البرلمان أو الهيئات

وتابعت أن الحوار الوطني تشكيلة للمشاركين أوسع من الممثلين في البرلمان أو الهيئات الأخرى المختلفة، ويلتقون للمرة الأولى بالحوار، كما أن الحوار خلق حالة من التفاعل والتنشيط خاصة في الشق السياسي، والحوار مشجع للتعاطي مع السياسة.

وأكدت خلال الحلقة أنها ليست من أنصار النشاط الاقتصادي للأحزاب لأنه يصرفه عن مهمته الأساسية، لأن الجمعية الأهلية لها وظائفها وهو تقديم خدمات، أما الأحزاب فهي تنظيم سياسي هدفه التنافس للوصول للسلطة. 

نيفين مسعد الحوار الوطنى التفاعل والتنشيط الشق السياسي النشاط الاقتصادي النشاط الاقتصادي للأحزاب

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