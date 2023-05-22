هطول أمطار خفيفة على مراكز الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، أمطارا خفيفة على جميع مراكز المحافظة وأتربة غطت سماء المحافظة، وانخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي تصل إلي 41 درحة مئوية في بعض المناطق.

وأعلنت الوادي الجديد توافر الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة؛ تحسبا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في الماطق المتطرفة والمكشوفة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهت المحافظة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة؛ لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس.

واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين.

كما أعلنت المحافظة، استعدادها لمواجهة أي حالات طارئة من الأمطار والسيول حال حدوثها من خلال لجنة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لوقوع أية حوادث أو طوارئ أو تغيرات حالة الطقس على مستوى كافة المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها، وتزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر.

ما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ؛ تزامنًا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس والتقلبات الربيعية، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع توقعات بهطول الأمطار الخفيفة اليوم وغدا بنسبة 20%.