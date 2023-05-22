الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: تعادل إيجابى بهدف لكل فريق بين الاتحاد والمصرى

الاتحاد
الاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول بين المصري والاتحاد، ضمن مباريات الدوري المصري.

وتقدم للاتحاد في الدقيقة 25 مابولولو للاتحاد في مرمى المصري بعد متابعة كرة مرتدة من العارضة سددها ناصر ناصر برأسية.

وفي الدقيقة 34 تعادل للمصري محمد جريندو، من علامة الجزاء.

يدير اللقاء محمد الغازي، ومعه كل من محمد محمود لطفي ومصطفى حسن كمساعدين، بالإضافة إلى إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمد نهاد بمعاونة من زميله أسامة عبداللطيف.

ويقود محمد جريندو هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب رجب عمران وعبدالرحيم دغموم.

واستبعد ميمي عبدالرازق من قائمة المباراة كلًا من فرانك أتوجا وحسين السيد ومروان حمدي وحسن علي للإصابة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي إيمكا، رجب عمران، إسلام عطية، عبدالرحيم دغموم

خط الهجوم: محمد جريندو

مابولولو المصرى الاتحاد الدوري جريندو

الأكثر قراءة

مصر وعمان.. شراكة طموحة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

نقابة الفنانين التشكيليين تتبرأ من غادة والى

76 غرزة في الوجه.. كواليس خناقة طلاب ثانوي أمام مدرسة بشبرا الخيمة

غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

إدراج منطقة الرهبينى ضمن مبادرة المناطق غير المخططة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس