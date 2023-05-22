الشوط الأول: تعادل إيجابى بهدف لكل فريق بين الاتحاد والمصرى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول بين المصري والاتحاد، ضمن مباريات الدوري المصري.

وتقدم للاتحاد في الدقيقة 25 مابولولو للاتحاد في مرمى المصري بعد متابعة كرة مرتدة من العارضة سددها ناصر ناصر برأسية.

وفي الدقيقة 34 تعادل للمصري محمد جريندو، من علامة الجزاء.

يدير اللقاء محمد الغازي، ومعه كل من محمد محمود لطفي ومصطفى حسن كمساعدين، بالإضافة إلى إبراهيم محمد حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهام حكم الفيديو لمحمد نهاد بمعاونة من زميله أسامة عبداللطيف.

ويقود محمد جريندو هجوم المصري في لقاء اليوم إلى جانب رجب عمران وعبدالرحيم دغموم.

واستبعد ميمي عبدالرازق من قائمة المباراة كلًا من فرانك أتوجا وحسين السيد ومروان حمدي وحسن علي للإصابة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمرو موسى، إيزي إيمكا، رجب عمران، إسلام عطية، عبدالرحيم دغموم

خط الهجوم: محمد جريندو