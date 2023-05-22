التمثيل التجارى: نتوقع تعاونًا استثماريًا بين مصر وعمان قريبًا

قال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن هناك حرصًا واضحًا من قبل القيادة السياسية بتفعيل التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان.

العلاقات التجارية بين مصر وعمان

وأضاف الواثق بالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة متاحة في مصر أمام سلطنة عمان، لهذا يجب استغلال هذه الفرص من قبل البلدين لتفعيل التبادل التجاري الفترة المقبلة.

كما أضاف أن الاستثمارات المصرية في عمان تتجاوز الـ800 مليون دولار، لذا في ظل إعادة تأسيس البنية التحتية المصرية هناك حرص عربي على زيادة الاستثمارات بأرض مصر.

الاستثمار بالقارة الإفريقية

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالقارة الإفريقية، لذا من الممكن أن تكون هناك مشروعات مشتركة بين مصر وسلطنة عمان على الأراضي الإفريقية الفترة المقبلة.

وتابع: "على رجال الأعمال من كلا البلدين الاستفادة من المنح والمبادرات التي تم توقيعها أمس بين مصر وسلطنة عمان".