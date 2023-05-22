الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "المنصورة الجديدة" يتفقد محطة تحلية البحر

رئيس المنصورة الجديدة
رئيس "المنصورة الجديدة

أجرى ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المنصوره الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بمحطه تحلية مياه البحر، ورافقه ياسر كحله نائب رئيس جهاز المنصوره والمشرف علي المحطات، ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات.

من ناحيته أوضح ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المنصوره الجديدة، أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئه، وذلك بهدف الوقوف على القدرات الاستيعابية والتشغيلية لمحطات المياه.

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن المحطة صرح كبير في مدينة المنصورة الجديدة، وهى بمثابة فخر لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعد أول وأكبر محطة تحلية في شمال الدلتا بطاقة 40 ألف متر مكعب.

ولفت إلى أن محطة التحلية أحد عناصر الاستدامة بالمنصورة الجديدة، مؤكدا أن المياه المحلاة من محطات التحلية مطابقة للمواصفات العالمية وتابع أن مشاريع تحلية المياه في المناطق الساحلية ناجحة وتوفر المياه الصالحه للسكان.

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IMG-20230522-WA0068
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المجتمعات العمرانية الجديدة المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جولة تفقدية جهاز المنصورة الجديدة

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