رمضان عبدالمعز: هذا هو المحرك الأساسى لفعل الإنسان للخير

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز إن المحرك الأساسي لفعل الإنسان الخيّر واجتنابه فعل الشر والمعاصي، هو عقيدته وعلمه أن الله معه أينما كان.

أضاف، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"المذاع عبر فضائية "DMC" أن الإنسان الذي يتنقل بين الشيوخ بحثًا عن فتوى على هواه، لا يورط الشيخ، وإنما يورط نفسه.

وأردف:"النبي (ص) قال تختصمون إلىّ ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا إنما هى قطعة قطعتها له من النار".

وعقب "كل واحد عارف حقه وحق الآخرين، ومن ارتضى أن يأخذ من حق الآخرين فإنما هى قطعة من النار".

ولفت “عبدالمعز” إلى أن سيدنا يوسف عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه، عقيدته هى التي منعته، وصبر على الأذى الذي تعرض له، فمن الله عليه، مشيرًا إلى قول الله:"قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين".