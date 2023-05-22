الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: اتخاذ الصراع فى السودان بعدًا عرقيًا يُهدد بتوسيع نطاقه

ارشيفية
ارشيفية

حذر الممثل الخاص للأمين عام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، من تداعيات إقليمية للصراع في السودان.

وقال "بيرتس" في إفادة بمجلس الأمن الدولي ووفقًا لوكالة رويترز: "اتخاذ الصراع بعدًا عرقيًا على نحو متزايد يجازف بتوسيع نطاقه، وإطالة أمده، وامتداد تداعياته إلى المنطقة".

تواصل القتال فى السودان قبل ساعات من هدنة مرتقبة

وهزّت غارات جوية وانفجارات جديدة الخرطوم، الإثنين، قبل ساعات من دخول مرتقب لوقف إطلاق النار في السودان حيز التنفيذ بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، اللذين يواصلان القتال حتى اللحظة رغم تأكيدهما نيتهما احترام الهدنة.

ولليوم السابع والثلاثين على التوالي، يلازم سكان العاصمة السودانية البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبًا منازلهم وسط اقتتال وحرّ شديد ومعظمهم محرومون من الماء والكهرباء والاتصالات، وقال محمود صلاح الدين المقيم في الخرطوم "الطائرات المقاتلة تقصف منطقتنا".

ومنذ 15 أبريل، يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسبب بمقتل نحو ألف شخص غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

الامم المتحدة تداعيات إقليمية الصراع السودان فولكر بيرتس

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