عمرو سعد يستأنف تصوير مشاهده في "الغربان" (صور)

واصل النجم عمرو سعد، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد “الغربان” وذلك بعد توقف دام لفترة طويلة بسبب انشغال أبطاله بتصوير مشاهدهم في الأعمال الرمضانية.

ويكثف مخرج فيلم “الغربان” ياسين حسن عدد ساعات التصوير من اجل الانتهاء من مشاهد الفيلم ودخوله مرحلة المونتاج والمكساج لعرضه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف الجاري.

فيلم الغربان

وانتهى صناع وابطال فيلم “الغربان” من تصوير 50% من مشاهد العمل، وانتهوا الفترة الماضية من تصوير عدد كبير من المشاهد بروسيا وذلك قبل اندلاع الحرب هناك، واستعانت الشركة المنتجة للفيلم بفريق عمل عالمي لتنفيذ مشاهد الأكشن واستخدام أحدث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية والصوتية.

فيلم الغربان

وخصصت الشركة المنتجة لفيلم “الغربان” ميزانية ضخمة للعمل لخروجه بشكل يماثل الأفلام العالمية الأوروبية كما قامت ببناء ديكور لمدينة كاملة في مدينة الفيوم خصيصا لتصوير باقي مشاهد العمل والذي يتطلب ديكور خاص نظرا لطبيعة احداثه التي تدور في حقبة زمنية قديمة بجانب التصوير في عدد من الدول الأوروبية.

فيلم الغربان

قصة وأحداث فيلم الغربان

وتدور أحداث فيلم “الغربان” في إطار من الأكشن والاثارة وتدور قصته حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين.

أبطال وصناع فيلم الغربان

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "الغربان" بجانب النجم عمرو سعد كل من الفنانة عائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبى.