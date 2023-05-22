رسميًا.. “تيم سكوت” يُطلق حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة الأمريكية

أعلن السيناتور تيم سكوت، اليوم الاثنين، عن إطلاق حملته الانتخابية رسميا، كمرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، وفقًا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن الجمهوري من ساوث كارولينا يراهن على أن التركيز على قصته الشخصية وإيمانه المسيحي ورسالة أكثر تفاؤلاً من بعض المنافسين ، بالإضافة إلى أموال الحملة الكبيرة، ستكون كافية لحمله إلى الترشيح.

ووففقاً للتقرير، يبدأ السناتور تيم سكوت، أحد أبرز الجمهوريين في البلاد، حملته الرئاسية رسميًا بخطاب اليوم الاثنين، في نورث تشارلستون، وساوث كارولينا الذي يأتي بعد شهور من وضع الأساس لملعب يقف بعيدًا عن الآخرين في سباق.

وذكرت الصحيفة الامريكية، أن سكوت هو السناتور الجمهوري الأسود الوحيد، وفي الوقت الحالي يستعد ليكون العضو الوحيد في مجلس الشيوخ الذي يدخل السباق الرئاسي الذي من المقرر أن يضم رئيسًا سابقًا وحكامًا ونائب رئيس سابقًا.