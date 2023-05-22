الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مبعوث أممى: أكثر من مليون سودانى مشردون جراء الحرب فى البلاد

مبعوث الأمم المتحدة
مبعوث الأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس،

قال مبعوث الأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، إن القطاع الصحي في السودان ينهار بصورة كبيرة يوماً تلو الآخر، وذلك جراء الحرب القائمة بين الجيش الوطني وميليشيا الدعم السريع.

تهدئة الأزمة السودانية

وأكد مبعوث الأمم المتحدة للسودان، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأزمة السودانية، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من مليون سوداني شُرّدوا جراء الحرب في البلاد: "نثمن جهود الدول التي تسعى إلى تهدئة الوضع والعودة للحوار".

وأضاف أن طول النزاع في السودان أدى إلى تدمير البنية التحتية لجميع المدن بصورة كبيرة وملحوظة.

مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الأزمة السودانية القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي

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