تقرير برازيلى: فينسيوس يهدد بالرحيل عن ريال مدريد بعد واقعة العنصرية

تصاعدت الأحداث بعد "جريمة العنصرية" ضد البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، في لقاء فالنسيا بالدوري الإسباني.

وتعرض فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا أثناء مباراة الفريقين بالدوري الإسباني وتوقفت المباراة على مرتين بسبب ذلك حتى تشاجر البرازيلي مع لاعبي الفريق واضطر الحكم لطرده.

وقالت شبكة "uol" البرازيلية إن فينسيوس جونيور يخطط للتحدث في مقابلة والتهديد بمغادرة ريال مدريد، ورحيله محتمل هذا الصيف يعتمد على الكثير من العوامل.

وعمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه بهدف نظيف، الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت تلك الهزيمة لتعمق جراح الفريق الملكي الذي خرج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الأربعاء الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة لخسارته للقب الدوري لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والذي ضمن الفوز بلقب المسابقة للمرة 27 في تاريخه في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل دييجو لوبيز هدف المباراة الوحيد لفالنسيا في الدقيقة 33.