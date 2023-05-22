محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 744 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الانتهاء من تنفيذ 744 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمناقشة آخر مستجدات المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية للاطلاع على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة والانتهاء منها، ومن ثم توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل طبقا لرؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع د.حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد والعميد محمد غنيم المستشار العسكري للمحافظة واللواء مجدي محمود مدير مكتب دار الهندسة ، و العقيد محمد موسي ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة والقيادات التنفيذية، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة ومهندسى دار الهندسة.

أضاف "الداودى " أنه خلال أيام سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ جميع مشروعات مبادرة حياة كريمة في 5 قري هي "بخانس بمركز أبوتشت، العسيرات بمركز فرشوط، الصبريات بمركز دشنا، الحمودي بمركز الوقف، جراجوس بمركز قوص"، مؤكدًا أن هذه القري شهدت الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والبريد ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وتبطين الترع وإنشاء الكباري وكذلك مشروعات مرافق البنية التحتية في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات والغاز الطبيعي والطرق والتي وصل تنفيذها إلى نسب عالية ومن المقرر الانتهاء منها وتسليمها خلال أيام، تمهيدا لدخولها الخدمة.

كما استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من مشروعات ونسب تنفيذها وأبرز المعوقات والملاحظات، وسبل تلافيها، موجها بضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.