"قومى حقوق الإنسان" يشيد بتجربة أسوان فى مواجهة كورونا

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمود بسيوني، عضو المجلس، مقرر لجنة الشكاوى.

تضمن محور اللقاء نقل التجربة الناجحة لأسوان فى تقديم الخدمات المجتمعية والإنسانية والجماهيرية بمبادرات رائدة فى مجال حقوق الإنسان للمحافظات الأخرى، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، ومديرى إدارة خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان.

وأكد المحافظ أن المواطن الأسوانى هو محور الاهتمام الأساسى، والركيزة التى تقوم عليها فلسفة العمل التنفيذى من أجل إيجاد الحلول الجذرية لمشاكله وهمومه وتلبية متطلباته، حيث إن هناك العديد من قنوات الإتصال المباشرة سواء من خلال اللقاءات الجماهيرية أو الجولات الميدانية أو التطبيقات التكنولوجية المختلفة ضمن مشروع التحول الرقمى، والذى يقدم 82 خدمة، ويضم مركزا رئيسيا و11 مركزًا تكنولوجيًا و7 تطبيقات عملية.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية تتكامل وتتعاون كل مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للقادمين من السودان الشقيقة عبر المعابر البرية أو أماكن التجمعات، والتى تم تشهد تقديم كل الخدمات الصحية والنفسية والمعيشية واللوجستية فى ملحمة تتضافر فيها الجهود الحكومية والمجتمع المدنى وشباب المتطوعين وذلك بعد نجاح هذه التجربة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا عام 2020 أو تداعيات أزمة السيول فى نوفمبر 2021 وأخيرًا مواجهة تداعيات الأزمة السودانية حاليًا إيماناً منا بأن الأشقاء السودانيين تربطنا بهم قواسم مشتركة من الجوار والمصاهرة والقرابة، والمصير الواحد.

من جانبه نقل محمود بسيونى تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تأتى هذه الزيارة الميدانية لأسوان للوقوف على التجربة الناجحة للمحافظة فى مجال حقوق الإنسان بتكامل الخدمات الجماهيرية المقدمة والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين حيث سيتم توثيق التعاون فى هذا الاتجاه للاستفادة من هذه التجربة ونقلها للآخرين.

وأشاد المحافظ بتصدر أسوان للمراكز الأولى فى منظومة الشكاوى الحكومية، وهو الذى يعكس الجهد المبذول من القيادة التنفيذية بالمحافظة فى الاستماع للشكاوى، والعمل على تلبية المطالب الأساسية، ليسهم ذلك فى توفير حياة كريمة له.

عقب انتهاء اللقاء، حرص وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان على زيارة مركز التحول الرقمى ونظم المعلومات، وأيضاً المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، إضافة إلى صيدلية مبادرة «الناس لبعضهم»، فضلاً عن عقد لقاءات مع الوافدين السودانيين ومسئولى الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات المجتمعية داخل المعابر البرية.