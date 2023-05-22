بيريز يلتقي فينسيوس جونيور ويؤكد اتخاذ النادي الإجراءات القانونية ضد العنصرية

التقى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب الفريق، اليوم، بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعب أمس.

وتعرض فينسيوس جونيور لهجوم عنصري من جماهير فريق فالنسيا أثناء مباراة الفريقين أمس، ودخل في مشادة مع لاعبي الفريق الخصم والجماهير وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر المشادة.

وأدان عدد من لاعبي كرة القدم حول العالم الهجوم العنصري ضد فينسيوس جونيور، طالع من هنا.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر": "رئيس ريال مدريد التقى فينسيوس جونيور لإظهار دعم وتعاطف النادي وإخباره أن النادي سيتخذ كل الخطوات للدفاع عنه والتأكيد أن النادي سيذهب للعواقب الأخيرة في مواجهة مثل هذا الوضع البغيض".

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وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا في وقت سابق اليوم أكد خلاله تقدم النادي بشكوى للمدعي العام الإسباني ضد جرائم الكراهية التي تعرض لها فينسيوس، اقرأ بيان ريال مدريد هنا.