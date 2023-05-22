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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب العنصرية ضد فينسيوس.. ريال مدريد يعلن التقدم بشكوى للمدعي العام الإسباني

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا بشأن الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينسيوس جونيور، في مباراة فالنسيا.

وتعرض فينسيوس لهجوم عنصري من جماهير نادي فالنسيا تسبب في دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق الخصم والجماهير.

وقال ريال مدريد في بيانه: "ريال مدريد يظهر اشمئزازه وإدانته للأحداث التي وقعت في مباراة الأمس ضد لاعبنا فينسيوس جونيور، هذه الحقائق تشكل هجومًا مباشرا على نموذج التعايش في دولتنا القانونية".

ودعمت رابطة اللاعبين المحترفين فينسيوس جونيور ضد الهجوم العنصري من جماهير فالنسيا، اقرأ هنا.

وأضاف: "ريال مدريد يعتبر مثل هذه الهجمات كجريمة كراهية، لذلك تقدم بشكوى مقابلة لمكتب المدعي العام وتحديدًا مكتب المدعي العام لدعاوى الكراهية والتمييز، حتى يتم التحقيق في الحقائق وإزالة المسئوليات".

وأكمل: "المادة الـ124 من الدستور الإسباني على مهام مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والاهتمامات العامة".

وأنهى البيان: "ولهذا السبب ولخطورة الأحداث ريال مدريد ذهب لمكتب المدعي العام، دون المساس بظهوره باعتباره اتهامًا خاصًا في الإجراءات التي بدأت".

ودعم الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، فينسيوس جونيور بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له من جماهير فالنسيا، عن طريق تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي “انستجرام”، طالع من هنا.

ريال مدريد فينسيوس جونيور فالنسيا مباراة فالنسيا وريال مدريد الدوري الاسباني

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