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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"إسبانيا ليست عنصرية".. رئيس الليجا يرد على اتهامات فينيسيوس جونيور

خافيير تيباس
خافيير تيباس

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على هجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، عليه وذلك بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له في مباراة فالنسيا.

وشن فينيسيوس جونيور هجومًا شرسًا على خافيير تيباس، رئيس الليجا، بسبب تصريحات الأخير التي ألقى جزءًا من مسئولية استمرار العنصرية على فينيسيوس نفسه؛ طالع من هنا.
وأعاد تيباس نشر تغريدة فينيسيوس الأخيرة ورد عليها قائلًا: "1- لم تكن أبدًا إسبانيا أو الليجا عنصرية، إنه غير منصف أن تقول ذلك".
وتابع: "2- نحن "الليجا" نددنا وشجبنا العنصرية بكل قسوة وقوة".
وأكمل: "3- هذا الموسم تم تقديم 9 بلاغات عن هجوم عنصري 8 من بينهم ضد فينيسيوس جونيور، نحن دائمًا نحدد المتهمين ونقد الشكاوى للجهات المسئولة لتوجيه العقاب لهم، لا يهم كم هم قليلون نحن نعمل بلا هوادة".

وأنهى: "4- لا يمكننا السماح بتلطيخ صورة بطولة هي قبل كل شيء رمز للوحدة بين البشر، ويوجد بها أكثر من 200 لاعب من ذوي البشرة السمراء في 42 ناديًا ويتلقون الاحترام وعاطفة الجماهير في كل يوم، كونها عنصرية قضية محددة للغاية "9 شكاوى" سنقضي عليها".
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خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الليجا فينسيوس جونيور ريال مدريد

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