غدًا.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة 24 متهمًا في قضية الجوكر

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الثلاثاء، إعادة إجراء محاكمة 24 متهما في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر" .

وأمرت المحكمة بعرض أحد المتهمين على مستشفى الصحة النفسية ووضعه تحت الملاحظة لبيان مدي مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع "فيسبوك" و"واتس آب" وتتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.