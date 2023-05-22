فتح 168 منشأة جديدة عالميًا لتصدير الحاصلات الزراعية المصرية

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس جهود الدولة المصرية في زيادة حجم الصادرات الزراعية، حيث بلغت في نهاية عام 2022 إلى ما يقرب من 6.5 ملايين طن بواقع 3.4 مليارات دولار للصادرات الزراعية الخام، بينما تبلغ قيمة الصادرات الزراعية المصنعة تقترب من 3.5 مليارات بإجمالي 7.5 مليارات دولار سواء خام أو مصنع ويأتي ذلك نتيجة الاهتمام بجودة المنتجات وفي نفس الوقت اهتمام بسلامة الغذاء والجودة، كما تم إنشاء محطات جديدة خاصة بالفرز وتخزين وتعبئة الخضراوات والفاكهة، ومحطات خاصة بفرز الموالح حيث يوجد ما يقرب من 120 محطة.

وأضاف أبو اليزيد في بيان له أصبح هناك ثقة في المنتج المصري أدت إلى فتح مناشئ عديدة، وأنه خلال خلال ال 4 سنوات الماضية تم فتح ما لا يقل عن 168 منشأ لدول جديدة لم نصدر لها من قبل لافت إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح حيث صدرت العام الماضي ما يقرب من مليون و800 ألف طن موالح، و871 ألف طن بطاطس، وحاصلات زراعية عديدة لافتا إلى أن إنجازات الصادرات المصرية جاءت نتيجة جهود ووضع استراتيجية مسبقة بتوجيهات القيادة السياسية، ففي الـ6 سنوات الأخيرة اتخذت مصر خطوات كبيرة جدا في مجال سلامة الغذاء وأنشأت هيئة تسمى هيئة سلامة الغذاء منوط بها الرقابة وتتبع الإنتاج كذلك التعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية "الإدارة المركزية للحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء وجمعيات العمل الأهلي مثل اتحاد منتجي الحاصلات البستانية بالإضافة إلى دخول صغار المزارعين في منظومة التصدير، مما أدى إلى وجود طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية، تنافس في الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد أنه يتم تكويد المزارع، حيث إن كل مزرعة يتم تصدير حاصلات زراعية منها تحصل على رقم بمثابة" الرقم القومي "ويتم إشراف جيد ورقابة عليها كذلك انتظاما لتطبيق العلميات الزراعية الجيدة لكي تعطى منتجًا بجودة عالية، لافتا إلى أن المشروعات القومية الكبيرة ساعدت في زيادة حجم الصادرات الزراعية منها مشروع 1.5 مليون فدان في الظهير الصحراوي، ومشروع مستقبل مصر وهو نواة الدلتا الجديدة منزرع فيها حاليا ما يقترب من 460 ألف فدان، ومشروع ال 100 ألف فدان صوب وزراعات محمية تعطي إنتاجا بأعلى جودة ممكنة حيث إن هذه المشروعات تعطي قدرة لمصر ليكون لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة، بجانب التصدير للخارج ليعطي حصيلة دولارية.

وأشار أبو اليزيد أن مصر تهدف من المشروعات القومية في تصدير الحاصلات الزراعية ليست في فقط في صورة منتجات خام بيمن أصبح يتم تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها بقيمة مضافة، وأعطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نموذجا لذلك من خلال افتتاح المشروع الأخير في مصنع البطاطس حيث يعطى مثال لأهمية التصنيع مما يوفر فرص عمل وحصيلة دولارية أعلى بالإضافة إلى الاستدامة، ويسبقه تشريع هام أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنة 2015 قانون رقم 14 الخاص بالزراعة التعاقدية ليجد علاقة مباشرة بين المزارع والمصنع مما يزيد الربح للمزارع وفي نفس الوقت الاستفادة القصوى من المادة الخام.