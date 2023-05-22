لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.. ننشر أسماء قيادات الإخوان المحالين إلى المفتى

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة 8 من قيادات من الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً.

وحددت لذلك جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم علي جميع المتهمين في القضية، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب محمـد متولى ومحمد زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وجاءت أسماء قيادات جماعة الإخوان المحالين لفضيلة المفتي كالآتي:

محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة ياسين عبدالوهاب محمد، وصفوت حمودة حجازي، وعاصم عبدالماجد محمد ماضي، ومحمد عبدالمقصود محمد عفيفي.