مواطنة: الرئيس أعطانا فرصة مناقشة قضاينا المُلحّة في الحوار الوطني

قدمت رانيا نسيم أحد أبناء الإسكندرية، الشكر للرئيس السيسي، لاتاحة فرصة عظيمة لمناقشة جميع القضايا التي تشغل جميع المصريين من خلال الحوار الوطني.

وقالت رانيا إن كونها ربة منزل وأم تريد أن يتضمن الحوار الوطني مناقشة بعض القضايا المهمة منها قضايا الشباب وكيف نأهل ونساند الجيل الجديد لكي يكون دور إيجابي وقيادي في الدولة، لافتة إلى أن الشاب المصري يختلف عن شباب العالم كله؛ لأنه يتمتع بقدرات فائقة يستطيع من خلالها مساعدة بلدنا ووطننا للتقدم للأفضل دائمًا.

وأضافت لـ«الدستور» أنه بجانب تأهيل الشباب هناك القضايا التربوية وهى ذات أهمية كبيرة، وذلك من خلال زيادة المبادرات التوعوية للأسر والأطفال لينمو جيل جديد يعرف جيدًا العادات والتقاليد والهوية المصرية ويستطيع أن يفيد بلده مستقبلاً.

وتابعت أن القطاع الصحي شهد خلال السنوات الأخيرة تقدمًا وتطورًا كبيرا من خلال الجهود التي تبذلها الدولة سواء لتوفير العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية المجانية التي تصل للمناطق النائية، ورفع كفاءة الخدمات في التأمين الصحي، لافتة إلى أن هناك بعض النقاط البسيطة التي نريد أن تكون على نفس الكفاءة بالمنظومة الصحية وهى توفير نقص بعض الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن هناك قضايا اجتماعية عديدة تشغل الشعب المصري وتعديل بعض القوانين التي ترجع لسنوات طويلة من بينها قانون الإيجار القديم، ويتم وضع قانون منصف بين صاحب العقار والمستأجر يرضي الطرفين.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر كل من سعى وشارك في الحوار الوطني وكل من يهتم بمشاكل المصريين، وعلى رأسهم القائد الرئيس السيسي.

انطلقت أمس، جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، حيث أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثاني وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة.