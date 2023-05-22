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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": مصر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول مصر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي، ويأتي هذا التوقيع على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني.

 

ووقعت مصر وسلطنة عمان اتفاقية ومذكرة تفاهم، وهذه الاتفاقية تأتي بشأن إزالة الازدواج الضريبي، بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

 

التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية

 

تأتي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، حيث يأتي منتدى الأعمال المصري العماني في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

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