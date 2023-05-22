وزير الرى يستعرض خطة تطوير واحة سيوة ووضع حلول نهائية لأزمة ملوحة المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة جهات منها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تنفيذ خطة أعمال تطوير واحة سيوة، والتى تستهدف وضع حلول نهائية لأزمة زيادة الملوحة في التربة من مياه الصرف الزراعى، وأيضًا ضمان تحقيق المنسوب الآمن للمياه في البرك والمصارف الرئيسية، وتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية للسكان.

فى ذات الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض ومتابعة موقف الأعمال الجارية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتي تتم بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث تستهدف الأعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وضع حلول لأزمة زيادة الملوحة بالمياه الجوفيه وزيادة مياه الصرف الزراعى

كذلك، أكد وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، أن المشروع الخاص بتطوير الواحة يهدف إلى وضع حلول لأزمة زيادة الملوحة بالمياه الجوفية وزيادة كميات مياه الصرف الزراعى، بما يحقق الإستقرار لجميع المواطنين بالواحة، وأيضًا حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة، مع إغلاق العديد من الآبار السطحية، وتقوية وتعلية جسور بركة سيوة، ونقل مياه الصرف الزراعى.

إجتماع وزير الرى

كما نوه الدكتور هاني سويلم، إلى أهمية المشروعات والمجهودات التي تتم حالياً، والتى من شأنها استعادة التوازن البيئي بواحة سيوة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، وذلك لوضع حلول نهائية للأزمة المستمرة منذ حوالي ثلاثين عاما.

هانى سويلم وزير الرى

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والأستاذ الدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والدكتور أحمد إمام أستاذ الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني لوزير الرى، والدكتورة عزت عمار مدرس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس أحمد هدية المدرس المساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.