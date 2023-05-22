وزير الرى: نواجه تحديات كبرى لتوفير المياه واستراتيجية وطنية لتغير المناخ لعام 2025

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان "موارد مصر المائية وتغير المناخ.. السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية" تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة.

ارتفاع مستوى سطح البحر الذى يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية

وألقى الدكتور سويلم، خلال كلمته، الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر مثل النمو السكاني، والتحديات التي تقترن بتأثيرات تغير المناخ مثل التأثير غير المتوقع على منابع النيل، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل، ونقص كميات مياه الأمطار المتساقطة داخل مصر، وارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي لزيادة استهلاك المياه في كل الاستخدامات، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول، وارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد دلتا نهر النيل من خلال التأثير على المناطق الساحلية وغمر الأراضي المنخفضة، فضلًا عن تسرب المياه المالحة مما يؤثر على تملح المياه الجوفية بشمال الدلتا.

وأشار وزير الرى، إلى أن قطاع المياه يعتبر الركيزة الأساسية لجميع المشاريع المستدامة، حيث تعتمد خطط التنمية المستدامة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، لافتًا إلى قيام الدولة المصرية بتبني استراتيجية لإدارة موارد المياه حتى عام ٢٠٣٧، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام ٢٠٢٥ والتي تهدف للتكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والمساهمات المحددة وطنيًا لعام ٢٠٢٢ والمحدثة مؤخرًا.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال كلمته، مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

رئاسة مصرية يابانية لـ"الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ" خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"

وأشار إلى قيام مصر بالتعاون مع اليابان برئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ"، خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" المنعقد في شهر مارس الماضى، حيث تم عرض التحديات العالمية وضرورة تبني عملية "مشتركة بين الأطراف" لربط ودمج القرارات المتعلقة بالمياه بشكل كامل في الاتفاقيات والأطر العالمية.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع بالمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده فى نهاية شهر أكتوبر المقبل.