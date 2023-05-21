وزير الرى يتابع إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفنى بالوزارة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفني بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة .

وصرح الدكتور هاني سويلم، بأنه حريص على متابعة كل أعمال التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة باعتباره أداة مهمة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجارى تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذى يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة سيُمكن متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسئوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كل الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة.

تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء

كما أكد الدكتور سويلم، أن تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكل الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل.

وأشار وزير الرى، إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعي بأهميتها في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة، بما ينعكس إيجابيًا على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذى يؤدى لتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.