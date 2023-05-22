جنايات سوهاج تقضى بإعدام متهمين بقتل شخص بسبب البحث عن الآثار

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، وباجماع الآراء بإعدام متهمان شنقا بتهمة قتل مواطن للعثور على الآثار بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بحضور محمد جمال نصر وكيل النائب العام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود البداية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح نارى وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة .

كشفت التحريات قيام المتهمين بالبحث عن الآثار فى مقبرة بالجبل وقررا ذبح المجنى عليه للعثور على الآثار، حيث قام المتهم الثانى باستدراجه إلى مكان الواقعة وعندما حاول المجنى عليه الهرب أطلقا عليه النار من سلاح نارى كان بحوزتهما وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة .