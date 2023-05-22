ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده، اليوم، من الأقماح بلغ 5178 طنا و880 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية القمح المحلي الموردة حتى اليوم إلى 469822 طن و 740 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال القمح المحلي والبالغ عددها 58 شونة وصومعة .

وأشارت وكيلة وزارة التموين في الشرقية، إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من القمح المحلي يوميا، في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.