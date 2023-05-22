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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 4 يونيو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال "عبدالرازق": ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الرابع من يونيو المقبل.

 جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدول الأوروبية الفائض من الكهرباء الكهرباء والطاقة

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