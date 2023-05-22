رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والعودة للانعقاد 4 يونيو

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال "عبدالرازق": ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الرابع من يونيو المقبل.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجد الدين بركات بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان - إيطاليا".