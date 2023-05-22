بدء توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه قد جري ب 101 مدرسة تابعة ل 13 إدارة تعليمية توزيع أرقام جلوس 25 ألف و202 طالب وطالبه، موجها بتسهيل إجراءات تسليم الطلاب الأراقام، إضافة لتجهيز 76 لجنة ثانوية عامة.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 101 مدرسة ثانوية عامة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، شهدت توزيع أرقام جلوس الثانوية، التي تسلمتها المدارس، مشيراً إلى أنه شكل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويسر.



وأضاف عبدالله، عدد طلاب طلاب الثانوية العام 25 ألف و202 طالب وطالبه، عدد طلاب القسم الأدبي 6 ألاف و 462 طالب وطالبه، وعلمي علوم 16 ألف و920 طالب وطالبة، وعلمي رياضة 1920 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة والاستراحات 26 استراحة منهم 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

وأكد عبدالله، أنه وجه بتجهيز لجان الثانوية العامة 76 لجنة ب 13 إدارة تعليمية وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، وسيعقد اجتماعا مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه.

من جهة أخري، فقد تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية، كما تابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 63 ألف و308 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، وجاء امتحان الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط،

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.