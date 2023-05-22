"دينية البرلمان" تُناقش الموازنة الجديدة لـ جامعة الأزهر

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، فيما يخص جامعة الأزهر "قطاع التعليم".

وطالب ممثلو جامعة الأزهر بزيادة بعض بنود الموازنة لقطاع التعليم "جامعة الأزهر"، وتشمل بند علاج أعضاء هئية التدريس بند 6 بنوع 3 المجموعة الأولي باب أول، حيث إن الاعتماد المدرج 105 ملايين جنيه، ومطلوب زيادة البند 230 مليون، وذلك لأن أعداد أعضاء هئية التدريس على مستوى الجامعة بما يجاوز 25 ألف عضو، ونسبة لزيادة أسعار الأدوية والعلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفات، علما بأنه توجد مديونية للمستشفيات وشركات الأدوية على الجامعة بقيمة 106 ملايين تستحق العام المالي 2022 - 2023.

وأوضحوا أن من ضمن البنود المطلوب زيادتها "فرق متجمد" أحكام قضائية المادة 15 لأعضاء هئية التدريس عبارة عن فروق مرتبات وبدلات وحوافز بما يجاوز مبلغا وقدره 543 مليون جنيه، علما بأن موافقة وزارة المالية على الصرف، "يتم الصرف من الموارد الذاتية" علمًا بأن الصناديق الخاصة الموجودة بجامعة الأزهر لا تفي بهذا المبلغ سنويا، فضلًا عن لائحة الصناديق الخاصة لا تتضمن صرف أي فروق للمرتبات.

وتضمنت طلبات جامعة الأزهر كذلك بند نفقات خدمات صحية لغير العاملين "علاج الطلبة" بند 3 نوع 3 الباب الرابع مدرج 40 مليونًا، ومطلوب زيادة البند 60 مليونًا، وذلك لأن أعداد الطلبة على مستوى الجامعة 400 ألف طالب تقريبًا، وذلك لمواجهة نسبة الزيادة في أسعار العلاج والعمليات الدقيقة بالمستشفيات، علما بأنه توجد مديونية للمستشفيات على الجامعة بقيمة 10 ملايين تستحق العام المالي 2022 - 2023.