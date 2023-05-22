الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2 طن و500 كيلو ملح مجهولة المصدر فى حملات رقابية بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن ومفتشي الإدارة حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وتم تحرير المحضر رقم  (٤٢٠٧) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر ضد صاحب مصنع تصنيع مواد بلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة أقراص ملح صناعي يستخدم في معالجة المياه بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو أقراص ملح صناعي على ذمة المحضر.

وتم تحرير المحضر رقم (٤٢٠٨) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة ملح طعام زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو ملح طعام مجهولة المصدر على ذمة المحضر.

كما تم تحرير المحضر رقم ( ٤٢٠٩) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات، وتحرير المحضر رقم (٤٣١٠) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

إدارة تموين إتخاذ الإجراءات القانونية اشتراط الانشطة التجارية الإجراءات القانونية التخزينية

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