وكيل تعليم الغربية: إجراءات مشددة للتأكد من خلو اللجان من وسائل الغش

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، إن جميع اللجان التي يؤدي فيها طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات تتم بها إجراءات مشددة من عمليات التفتيش، سواء الذاتي أو بأجهزة الكشف عن المعادن والأجهزة السلكية واللاسلكية، وذلك لتوفير أقصى درجات العدالة بين جميع الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع انطلاق اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023.

- التعليمات الامتحانية والضوابط الواردة من الوزارة تحقق الصالح العام لجميع الطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إن التعليمات الامتحانية والضوابط الواردة من الوزارة في هذا الشأن، صريحة وعادلة، وتحقق الصالح العام لجميع الطلاب، كما أن تنظيم اللجان والدخول في الأوقات المحددة للطلاب وأوراق الإجابة والأسئلة تحقق أقصى درجات الأمان للحفاظ على سرية الامتحان بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية تلقى اهتماماً كبيراً وتأمينا عالياً من الأجهزة الأمنية والخدمات الشرطية، نظرا لأن الامتحانات المحلية أمن قومي، شأنها شأن الامتحانات العامة، وتطبق عليها الضوابط الامتحانية والعقوبات التي صدرت في هذا الشأن، كما أن العقوبات التي حددها القانون بشأن الغش بجميع أنواعه رادعة، وتصل إلى إلغاء الامتحان والحبس والغرامة المالية.

وناشد وكيل الوزارة، جميع أولياء الأمور ضرورة التنبيه على أبنائنا الطلاب بعدم الحضور إلى اللجنة وبصحبتهم التليفون المحمول، والتنبيه عليهم بأهمية الإجراءات التي تتم لهم قبل دخول اللجان من عمليات التفتيش، حيث إنها تحفظ حقوقهم، وتنشر مبدأ العدل والمساواة وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الجميع.