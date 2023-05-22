تحرير 63 محضرًا لمخالفين خلال حملات تفتيشية ورقابية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن أن الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 20 مايو الجاري، حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 157 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 63 محضرا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جهته؛ أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب (10) عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام (321) كيلو أغذية مختلفة و(2298) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 354 كيلو جبنة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت عن استمرار أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية للأطفال أقل من 5 سنوات بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على تلقي جميع الأطفال للمصريين وغير المصريين حتى عمر 5 سنوات لكافة جرعات الطعوم الروتينية وذلك في الفترة من 1 مايو حتى 31 مايو2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرة إلي أن أعمال المسح الميداني تتم من خلال (1144) فرقة متحركة و(346) فرقة ثابتة، حيث تقوم فرق التطعيمات بالمرور على جميع المنازل للاستعلام عن الحالة التطعيمية للأطفال حتى 5 سنوات وفى حالة وجود أطفال متخلفين عن التطعيمات يتم حصرهم وتطعيمهم بالجرعات اللازمة.

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