الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أول تعليق لعامل البنزينة الذى عرض محمد حماقى موهبته الغنائية وطالب بتشجيعه

جريدة الدستور

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الإثنين، فيديو للنجم محمد حماقي الذي قام بنشر مقطع فيديو وهو في إحدى محطات البنزين التي قابل فيها أحد العاملين وطلب منه أن يغني مقطعاً من أغنيته "حاجة مستخبية".

وبعد انتهاء عامل البنزينة من الغناء أشاد الفنان محمد حماقي بصوته وقال له "أحسنت"، وطالب جمهوره بتشجيعه ودعم موهبته المميزة بسبب صوته الجميل.

عامل البنزينة وصاحب واقعة محمد حماقي

وقال محمد رأفت، عامل البنزينة وصاحب واقعة محمد حماقي، إنه فوجئ خلال فترة عمله في البنزينة بدخول إحدى السيارات التي وجد بداخلها الفنان الكبير محمد حماقي، مؤكدًا أنه شعر بسعادة كبيرة عند رؤيته وطلب منه أن يسمعه صوته لأنه يتمتع بموهبة الغناء.

وأضاف رأفت، أن الفنان محمد حماقي أعجب بصوته بدرجة كبيرة وقد قام أيضاً بتصويره، لافتًا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة عندما قام حماقي بنشر الفيديو على صفحته الرسمية وقد حصل الفيديو على إعجاب كل من شاهده.

محمد حماقى عرض عامل البنزينة اول تعليق موهبته الغنائية طالب بتشجيعه موهبته

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