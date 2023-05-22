قاضي قضاة فلسطين: من حقنا الدفاع عن وطننا بكل الوسائل الممكنة

أكد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ، اليوم الإثنين، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، متابعا "من حقنا الدفاع عن أنفسنا ووطننا بكل الوسائل الممكنة".

وشدد قاضي قضاة فلسطين في بيان، اليوم، على أن الاحتلال يرتكب الجرائم لإدراكه أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكنا تجاه حماية الفلسطينيين، ما جعل دولة الاحتلال تشعر كأنها دولة فوق القانون وفوق العقاب.

وتابع الهباش "شعبنا سيبقى في أرضه، ولن يرحل عنها مهما بلغت جرائم الاحتلال ومهما كانت تضحيات شعبنا، ومهما كان الخذلان من القريب والبعيد، فنحن نقاوم المحتل منذ مئة عام مضت، ومستعدون لمقاومته مئة عام أخرى، ولن نستسلم ولن نرفع الراية، مضيفا أن وعد الله بنصر عباده سيتحقق وسيزول هذا الاحتلال المجرم وطغيانه عن أرضنا".

وطالب قاضي قضاة فلسطين أبناء الشعب الفلسطيني وأطيافه إلى التمسك بالوحدة والترابط والتكاتف أمام آلة الإجرام الإسرائيلية وبطش الاحتلال، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الشهداء وأمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.