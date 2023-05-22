السجن من 15 إلى عامين لـ7 متهمين باستعراض القوة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ت.ع.ع" و " ص.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة، مما أسند إليهم ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ح" مما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة والزمته بالمصاريف ، والسجن 3 سنوات للمتهم " ع.م.أ" ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة والسجن عامين لكل من " ع.ن.س" و "ح.ن س" و" ن.م.ن" ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ومصادرة السلاح الناري والذخائر والأسلحة البيضاء المضبوطة محل الاتهام وإحالة الدعوي المدنية .

وذلك في اتهامهم باستعراض القوة وقتل المجني "ع.م.ش" والشروع في قتل "ع.ع.ش"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

- تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 28934 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بمشاجرة بين المتهمين مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بمنطقة مساكن مبارك بدائرة القسم.

و توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، إلى قيام كل من " ت.ع.ع" صاحب جراج، و"أ.م.ح" نجار مسلح و" ع.م.أ" سائق، و"ص.ع.ع" صاحب فرش خضار و"ع.ن.س" سائق معدات و "ح.ن س" ميكانيكي و" ن.م.ن" عاطل، باستعراض القوة ولوحوا بالعنف محرزين وحائزين أسلحة نارية بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء سكاكين ومطوة وشوم .

وذلك على إثر نشوب خلاف فيما بينهم، وتعدوا بالضرب فأحدث إصابات بالمجني عليه من "ع.ع.ش" وقاموا برشقه بالحجارة فما كان للمجني عليه إلا القفز في الترعة للتخلص من ذلك التعدي فلم يتركوه واستمروا برشقة إلي أن حرفة التيار وتوفي عقب ذلك.

كما شرعوا في قتل المجني عليه" ع.ع.م" بأن تعدوا عليه بالضرب مستخدمين الأسلحة، إلا أنهم خاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فيه، وهو تمكنه من الاختباء وتفاديه العيار الناري وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبالعرض على المحكمة.