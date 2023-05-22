الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون يستضيف طلائع الجيش فى مباراة مفترق الطرق بالدورى

طلائع الجيش تعادل
طلائع الجيش تعادل في مباراته الأخيرة مع فاركو

يستضيف المقاولون فريق طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الممتاز.

المقاولون بقيادة شوقي غريب يحتل المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 40 نقطة من 28 مباراة، وحقق الفوز في 9 مباريات مقابل التعادل في 13 مباراة والهزيمة في ست مباريات، وسجل 31 هدفًا ودخلت مرماه 25 هدفًا، وبعد غياب عن الانتصارات استمر 94 يومًا، فاز الفريق في مباراته الأخيرة على حرس الحدود، ويسعى لمواصلة انتصاراته للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

وجهز الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب الكولومبي لويس إدواردو ليكون بديلًا للاعب أحمد عاطف "قطة" الذي يغيب عن مباراة اليوم؛ بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، وحرص شوقي غريب على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة مواصلة الانتصارات للاقتراب من المركز الرابع ودخول المربع الذهبي.

وحرص شوقي غريب على مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق طلائع الجيش، ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه، خاصة أن الفريق يعاني موقفًا صعبًا في صراع الهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة من 26 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان مع الأهلي والزمالك، وحقق الفريق خمسة انتصارات مقابل عشرة تعادلات و11 هزيمة، وسجل 27 هدفًا ودخلت مرماه 37 هدفًا، وتحسنت نتائج الفريق في آخر 4 مباريات، وجمع منها 8 نقاط بالفوز على غزل المحلة وحرس الحدود والتعادل مع فيوتشر وفاركو، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 والتساوي مع البنك الأهلي والداخلية، في انتظار نتيجة مباراتي الداخلية مع الزمالك اليوم، والبنك الأهلي مع أسوان غدًا.

ويدير المباراة حمادة القلاوي ويساعده يوسف البساطي وحسن رمضان، ومعهم حسني سلطان كحكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون طلائع الجيش شوقى غريب عماد النحاس

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