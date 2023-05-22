الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 25 كيلوجرام آيس بحوزة 3 أشخاص بالتجمع الخامس

آيس
آيس

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 25 كيلوجرام من مخدر الآيس بحوزة 3 أشخاص بالتجمع الخامس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى- عدد من بطاقات الائتمان- عدد 3 هواتف محمولة- سيارة "ملك أحدهم" وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"12,500,000مليون جنيه تقريباً"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن مديرية امن القاهرة التجمع الخامس

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