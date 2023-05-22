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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نقابة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة القتلى منذ بداية الاشتباكات لـ863

السودان
السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، صباح اليوم، عن استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من القتلى والمصابين.

وأشارت النقابة، في بيان الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأوضحت نقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة القتلى منذ بداية الاشتباكات إلى 863 حالة وفاة، و3531 حالة إصابة.

القوات المسلحة السودانية: وجهنا ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع فى الخرطوم وبحرى

ومساء الأحد، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية عن أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد، عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم.

وأضافت القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قوات الجيش السوداني وجهت ضربات لتجمعات من قوات الدعم السريع في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم، أسفرت عن تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر، وقتلى وجرحى من الدعم السريع.

وأوضحت أن قوات الدعم السريع قامت، أمس، باقتحام سفارتي باكستان وقطر، وأتلفت ونهبت المقرين، بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قامت اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين.

وأكد البيان أن قوات الجيش السوداني مستمرة في متابعة نشاطات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أي متغيرات.

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