أبرزها الشاي والبطيخ.. أطعمة ومشروبات تناسب الأجواء الصيفية

قد يجعلك الطقس الحار أو في الأجواء الترابية ترغب في اختيار القهوة المثلجة أو الشاي على نظيراتها الساخنة، لكن المشروبات الدافئة أفضل لك في درجات الحرارة المرتفعة.

المشروبات الدافئة ترفع درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يشجع على التعرق وفي المقابل يبرد الجسم.

الوجبات الغنية بالسوائل ستحافظ على جسمك رطبًا وتمنعك من الشعور بالحرارة الشديدة، وتشمل الفراولة والخيار والكرفس والخس والبطيخ والزبادي، تحتفظ هذه الأنواع من الأطعمة بالمياه وتحتوي على معادن أخرى مفيدة لصحتك.

بطيخ

بالإضافة إلى كونه فاكهة لذيذة ومثالية للنزهات وحفلات الشواء، يحتوي البطيخ على مادة مغذية تسمى اللايكوبين والتي يمكن أن تحميك من التعرض لأشعة الشمس، الليكوبين هو الصبغة التي تجعل الفاكهة والخضار حمراء نابضة بالحياة، تشمل المصادر الأخرى الطماطم (خاصة المطبوخة) والبابايا والجريب فروت الوردي والجوافة. (الفراولة حمراء لكنها تحصل على لونها من مركب آخر غير الليكوبين.)

سلطة

تتكون الخضروات مثل الخس والخيار والكرفس والفجل من أكثر من 95 في المائة من الماء، سيساعدك تناولها في يوم دافئ على الوصول إلى ثمانية أكواب من الماء الموصى بها يوميًا، مما يبقيك رطبًا وباردًا، تحتوي الفراولة والكوسة أيضًا على الكثير من الماء.

الشاي



على الرغم من أنك قد تشتهي المشروبات المثلجة، فإن المشروب الدافئ سيساعدك في الواقع على تنظيم درجة حرارة جسمك، الشاي هو مدر للبول معتدل لكن التعرق والأهم من ذلك تبخر هذا العرق هو أحد السبل الرئيسية لتعديل درجة حرارة الجسم والحفاظ على توازن الحرارة.



مانجو

تعمل المانجو كمدر للبول لذا يجب تجنبها عندما يكون الطقس دافئًا، من الأفضل الابتعاد عن الشمر والخرشوف أيضًا لنفس السبب.

هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يجب أن تعتمد عليها مثل الزبادي.