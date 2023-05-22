محافظ أسيوط يحث المزارعين والتجار على توريد القمح للشون والصوامع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة ومسئولي الزراعة؛ لحث وتوعية المزارعين والتجار على توريد محصول القمح للشون والصوامع، والتشديد على تحرير محاضر للممتنعين عن التوريد والمتهربين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس علي هريدى مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بأسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لتوريد الأقماح المحلية للشون والصوامع بالمحافظة وتسهيل الإجراءات على الموردين، ومناقشة نتائج عمل لجان حصر زراعات القمح والتوريد وفقًا للحيازات الزراعية وكارت الفلاح وتحرير المحاضر للمخالفين، فضلًا عن مناقشة سبل تحفيز الموردين من خلال تفعيل قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.. وجاء نص القرار بأن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلوجرامات (‏نخالة خشنة- خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية، كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليهم ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى 167 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي، منوها إلى أن سعر الإردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أنه يجرى توريد محصول القمح لأكثر من 28 شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات، مشيرًا إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجّه المحافظ مسئولي الزراعة ومديرى الإدارات الزراعية بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين والقيادات الطبيعية بالمجتمع لحث المزارعين على توريد محصول القمح؛ حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، معلنًا حضوره جميع اللقاءات والاجتماعات لتوعية المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار سرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة، وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة، مؤكدا تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج «تليجرام» رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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