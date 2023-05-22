الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "مصر للأسمنت قنا" ترتفع إلى 85.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت - قنا، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 5.71%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 85.47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 80.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 906.42 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 668.75 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أباح الشركة في القوائم المستقلة، إلى 56.68 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 48.07 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

يشار إلى أن مصر للأسمنت - قنا، حققت صافي أرباح بلغ 131.6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 173.89 مليون جنيه خلال  العام السابق له، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2022 لتصل إلى 2.81 مليار جنيه، مقارنة بـ2.52 مليار جنيه خلال 2021.

وفي المقابل ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 2.42 مليار جنيه في 2022، مقابل مبيعات بلغت 2.043 مليار جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت الأرباح خلال العام الماضي لتصل إلى 76.27 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 93.81 مليون جنيه خلال 2021.

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن تأسيس شركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، برأسمال مرخص به 10 مليارات جنيه.

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