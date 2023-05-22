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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمن البحيرة يكثف جهوده لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة بقسم النوبارية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة سيدة مذبوحة وبها طعنات نافذة في البطن بدائرة قسم شرطة النوباريه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس نيابة مركز وادي النطرون وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية،  يفيد بالعثور على جثة سيدة مذبوحة وبها طعنات نافذة في البطن بدائرة القسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم على شاكر رئيس مباحث قسم شرطة النوباري ، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى قسم النوبارية وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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