الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة لعاطل يروج الحشيش والأفيون في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيهًا، بتهمة حيازة مواد مخدرة حشيش وأفيون بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 2837 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية ، قد قررت إحالة المتهم"  سليمان. إ. س" مقيم مركز بلبيس،إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة  مواد مخدرة   حشيش وأفيون، بقصد ترويجها على عملائه بنطاق مركز بلبيس.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته  على كمية من المواد المخدرة جوهر  حشيش القنب، والأفيون، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات النيابة العامة، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.  

محكمة جنايات الزقازيق عاطل السجن المشدد مواد مخدرة

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